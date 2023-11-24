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В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан

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Законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.

Об этом пишет газета «Известия».

Согласно новому законопроекту, у льготников не будет отниматься право на сниженный налог при превышении мощности двигателя автомобиля. При этом, по данным газеты, будет уменьшен размер налога на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте.

Таким образом, владелец машины, имеющий право на льготу, будет оплачивать налог только за превышенную мощность.

«Это позволит гражданам выбирать автомобиль, подходящий под свои нужды, не утрачивая налоговые льготы», — сказал Слуцкий.

Ранее правительство России расширило условия льготных займов на покупку автомобилей.

Также стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, предполагающий налоговые льготы для владельцев электромобилей.

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