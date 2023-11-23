В Мурманской области планируют открыть три ПВР для иностранных беженцев
- РИА Новости
Об этом говорится в проекте постановления губернатора Андрея Чибиса, который приводит РИА Новости.
В документе предлагается выделить из резервного фонда правительства региона средства на организацию питания иностранных граждан и лиц без гражданства в ПВР.
Министерству региональной безопасности вместе с главами муниципальных образований нужно «обеспечить организацию и функционирование пунктов временного размещения», пишет агентство.
23 ноября Чибис рассказал, что российские силовики в Мурманской области пресекли попытку иностранных мигрантов, которые стремятся в Финляндию, прорвать границу.
Он также сообщил, что въезд в Мурманскую область оснастили дополнительными КПП.