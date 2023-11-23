В Мурманской области планируют открыть три ПВР для иностранных беженцев

Три пункта временного размещения для иностранных беженцев планируется открыть в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области.

Об этом говорится в проекте постановления губернатора Андрея Чибиса, который приводит РИА Новости.

В документе предлагается выделить из резервного фонда правительства региона средства на организацию питания иностранных граждан и лиц без гражданства в ПВР.

Министерству региональной безопасности вместе с главами муниципальных образований нужно «обеспечить организацию и функционирование пунктов временного размещения», пишет агентство.

23 ноября Чибис рассказал, что российские силовики в Мурманской области пресекли попытку иностранных мигрантов, которые стремятся в Финляндию, прорвать границу.

Он также сообщил, что въезд в Мурманскую область оснастили дополнительными КПП.