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Глава Мурманской области Чибис сообщил о дополнительных КПП на въезде в регион

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Въезд в Мурманскую область оснастили дополнительными КПП. Об этом сообщил 23 ноября глава региона Андрей Чибис.
Глава Мурманской области Чибис сообщил о дополнительных КПП на въезде в регион
  • РИА Новости

«Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений... В соответствии с решением оперативного штаба поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — заявил Чибис на кадрах видеоролика, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, после установки КПП те, кто находится нелегально, разворачивают машины и уезжают.

Ранее Чибис заявил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП.

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.

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