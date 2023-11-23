Глава Мурманской области Чибис сообщил о дополнительных КПП на въезде в регион

Въезд в Мурманскую область оснастили дополнительными КПП. Об этом сообщил 23 ноября глава региона Андрей Чибис.

«Высокое скопление и увеличение динамики прибывающих простимулировало нас для принятия дополнительных решений... В соответствии с решением оперативного штаба поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — заявил Чибис на кадрах видеоролика, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, после установки КПП те, кто находится нелегально, разворачивают машины и уезжают.

Ранее Чибис заявил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП.

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.