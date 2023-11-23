Чибис: в Мурманской области пресекли попытку мигрантов прорвать границу

Российские силовики в Мурманской области пресекли попытку иностранных мигрантов, которые стремятся в Финляндию, прорвать границу, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — сказал он.

Чибис добавил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют документы иностранных граждан, которые приезжают в Мурманскую область.

Финская сторона при этом позволяет себе недружественные и провокационные действия, закрывая пропускные пункты, добавил губернатор.

Он также рассказал, что въезд в Мурманскую область оснастили дополнительными КПП.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.