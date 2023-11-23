В Кировской области открыли «Точки роста» в 62 школах в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Соколова.
В частности, в 2023 году при поддержке Министерства просвещения России в 62 школах открылись «Точки роста», где дети проходят углублённые программы по биологии, химии, физике и информатике.
«Им в помощь новое оборудование — ноутбуки, лаборатории, микроскопы. В сентябре свои двери открыл третий в области технопарк «Кванториум». Он начал работу в лицее информационных технологий №28 в Кирове», — сказал Соколов.
По его словам, в школе посёлка Опарино появился четвёртый в регионе IT-куб.
Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в этом году.