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В Кировской области открыли «Точки роста» в 62 школах в 2023 году

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В Кировской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Образование».
В Кировской области открыли «Точки роста» в 62 школах в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Соколова.

В частности, в 2023 году при поддержке Министерства просвещения России в 62 школах открылись «Точки роста», где дети проходят углублённые программы по биологии, химии, физике и информатике.

«Им в помощь новое оборудование — ноутбуки, лаборатории, микроскопы. В сентябре свои двери открыл третий в области технопарк «Кванториум». Он начал работу в лицее информационных технологий №28 в Кирове», — сказал Соколов.

По его словам, в школе посёлка Опарино появился четвёртый в регионе IT-куб.

Ранее сообщалось, что в Москве построили 59 образовательных объектов в этом году.

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