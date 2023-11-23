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Спасатель Щетинин рассказал, какими конфетами могут подавиться дети во время игры

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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что ребёнок может подавиться, если одновременно играет и употребляет лакомства.
Спасатель Щетинин рассказал, какими конфетами могут подавиться дети во время игры
  • Gettyimages.ru

«Это конфеты, типа драже. Мы пока говорим про детей, когда они в момент игры берут конфеты в рот, начинают бегать-прыгать, потом захлёстываемые эмоциями могут просто вдохнуть эту конфету», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также можно подавиться кукурузными палочками.

Как отметил Щетинин, для взрослых риск представляют игры с едой и злоупотребление алкоголем.

«Были случаи, когда молодёжь играется: подкидывает какой-то орешек или кусочек хлеба, или жвачку, или конфету и пытается ртом поймать. Где-то получается, а где-то это проскакивает ниже гортани и вызывает блокировку дыхательных путей», — пояснил он.

Ранее спасатель Любовь Кулакова рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.

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