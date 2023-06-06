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Спасатель Кулакова рассказала, как взрослый может помочь подавившемуся ребёнку

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Спасатель Любовь Кулакова рассказала, какие действия должен предпринять взрослый в случае, если в дыхательных путях у ребёнка застрял инородный предмет.
Спасатель Кулакова рассказала, как взрослый может помочь подавившемуся ребёнку
  • Gettyimages.ru

Основной признак того, что ребёнок подавился — это внезапная полная тишина. Кожа ребёнка в этом случае приобретает бледно-синий оттенок, сообщила специалист в беседе с «Невскими новостями».

Ребёнка в возрасте до года нужно положить на руку головой вверх, второй рукой нажать на челюстные суставы. Потом перевернуть, придерживая за челюсть, лицом вниз, держать на руке, чтобы голова была чуть ниже туловища.

«После этого нужно сделать пять хлопков по спине, взять его второй рукой за голову, чтобы шея и туловище шли по руке. Перевернуть и нажать пять раз по центру грудины, прогиб от 1 до 3 см. И так повторять до победного», — сказала Кулакова.

По её словам, если ребёнку больше года, нужно положить его животом на своё колено головой вниз, и пять раз похлопать по спине между лопаток.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников.

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