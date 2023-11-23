Эндокринолог Мамонтова назвала главные симптомы проблем с щитовидной железой
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она сообщила, что это в том числе усталость и повышенная сонливость, заметный прирост или потеря веса без видимых причин, учащённое сердцебиение, аритмия или повышенное артериальное давление.
Кроме того, это может быть повышенная чувствительность к холоду либо жару, частые эмоциональные изменения.
«Раннее выявление и лечение недуга может повлиять на итоговый прогноз лечения болезни в положительную сторону», — добавила Мамонтова.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.