Эндокринолог Мамонтова назвала главные симптомы проблем с щитовидной железой

Врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала об основных симптомах проблем с щитовидной железой.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она сообщила, что это в том числе усталость и повышенная сонливость, заметный прирост или потеря веса без видимых причин, учащённое сердцебиение, аритмия или повышенное артериальное давление.

Кроме того, это может быть повышенная чувствительность к холоду либо жару, частые эмоциональные изменения.

«Раннее выявление и лечение недуга может повлиять на итоговый прогноз лечения болезни в положительную сторону», — добавила Мамонтова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.