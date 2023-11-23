В Удмуртии капитально отремонтируют Глазовскую межрайонную больницу

В Удмуртии в 2024 году начнётся капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Бречалова.

Отмечается, что на эти цели направят 300 млн рублей из федерального бюджета и около 60 млн — из республиканского.

В медучреждение закупят высокотехнологичное оборудование.

Реконструкция больницы рассчитана на три года. В общей сложности на её ремонт выделят около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.