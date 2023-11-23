В Удмуртии капитально отремонтируют Глазовскую межрайонную больницу
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Бречалова.
Отмечается, что на эти цели направят 300 млн рублей из федерального бюджета и около 60 млн — из республиканского.
В медучреждение закупят высокотехнологичное оборудование.
Реконструкция больницы рассчитана на три года. В общей сложности на её ремонт выделят около миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.