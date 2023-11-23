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В Удмуртии капитально отремонтируют Глазовскую межрайонную больницу

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В Удмуртии в 2024 году начнётся капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы.
В Удмуртии капитально отремонтируют Глазовскую межрайонную больницу
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Бречалова.

Отмечается, что на эти цели направят 300 млн рублей из федерального бюджета и около 60 млн — из республиканского.

В медучреждение закупят высокотехнологичное оборудование.

Реконструкция больницы рассчитана на три года. В общей сложности на её ремонт выделят около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.

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