В Нижегородской области состоится более 200 мероприятий в День матери
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Министерство традиционно организует праздничные мероприятия для нижегородских мам и их детей, они призваны привлечь внимание общества к поддержке материнства и повышению статуса семьи», — сказал Седых.
Отмечается, что мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области.
Посетителей ждут концерты, спектакли, фотовыставки, кинопоказы, мастер-классы, тренинги и экскурсионные поездки.
Ранее в Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября.