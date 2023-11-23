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В Нижегородской области состоится более 200 мероприятий в День матери

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Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых заявил, что в рамках празднования общероссийского Дня матери 26 ноября в регионе пройдёт более 200 мероприятий.
В Нижегородской области состоится более 200 мероприятий в День матери
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Министерство традиционно организует праздничные мероприятия для нижегородских мам и их детей, они призваны привлечь внимание общества к поддержке материнства и повышению статуса семьи», — сказал Седых.

Отмечается, что мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области.

Посетителей ждут концерты, спектакли, фотовыставки, кинопоказы, мастер-классы, тренинги и экскурсионные поездки.

Ранее в Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября.

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