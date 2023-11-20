В Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице подготовили ряд мероприятий по случаю Дня матери, который отмечается 26 ноября.

Об этом сообщает НСН.

В этот день в столице с бесплатными лекциями выступят психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец и другие.

Кроме того, в школах и колледжах Москвы волонтёры «Движения Первых» раздадут детям миллион «маментинок» — маленьких поздравительных открыток для мам.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 19 декабря началась благотворительная акция «Ёлка желаний» для нуждающихся детей 3—17 лет.