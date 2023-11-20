В Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери 26 ноября
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Об этом сообщает НСН.
В этот день в столице с бесплатными лекциями выступят психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец и другие.
Кроме того, в школах и колледжах Москвы волонтёры «Движения Первых» раздадут детям миллион «маментинок» — маленьких поздравительных открыток для мам.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии 19 декабря началась благотворительная акция «Ёлка желаний» для нуждающихся детей 3—17 лет.