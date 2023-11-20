Акция «Ёлка желаний» начнётся в Удмуртии 19 декабря

В Удмуртии 19 декабря начнётся благотворительная акция «Ёлка желаний» для нуждающихся детей 3—17 лет.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Отмечается, что в мероприятии примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей с низким доходом.

«Благодаря акции у каждого есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — заявила председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Удмуртии Ольга Бускина.

Стать партнёром акции могут все желающие.

Ранее сообщалось, что губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 310 школьников.