Акция «Ёлка желаний» начнётся в Удмуртии 19 декабря
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Отмечается, что в мероприятии примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей с низким доходом.
«Благодаря акции у каждого есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — заявила председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Удмуртии Ольга Бускина.
Стать партнёром акции могут все желающие.
Ранее сообщалось, что губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 310 школьников.