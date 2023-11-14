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Губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 310 школьников

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Губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 300 учащихся из всех регионов Ямало-Ненецкого автономного округа и десять школьников из подшефной Волновахи.
Губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 310 школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Cveja

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Приглашение получат отличники учёбы, победители конференций, конкурсов и олимпиад всероссийского, международного уровней в сфере образования, культуры и спорта, активисты добровольческих отрядов», — рассказали в пресс-службе.

Также смогут посетить ёлку дети с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищённых семей, школьники, чьи родители являются участниками СВО.

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