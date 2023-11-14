Губернаторскую ёлку в Салехарде посетят 310 школьников
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Приглашение получат отличники учёбы, победители конференций, конкурсов и олимпиад всероссийского, международного уровней в сфере образования, культуры и спорта, активисты добровольческих отрядов», — рассказали в пресс-службе.
Также смогут посетить ёлку дети с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищённых семей, школьники, чьи родители являются участниками СВО.
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