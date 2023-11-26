Россиян предупредили о последствиях занижения стоимости квартиры в договоре

Доцент департамента частного права НИУ ВШЭ кандидат юридических наук Семён Степанов рассказал в беседе с RT, почему нельзя занижать стоимость квартиры в договоре купли-продажи.

«Нередкий случай: продавец квартиры просит покупателя указать в договоре купли-продажи стоимость недвижимости ниже, чем та, по которой происходит реальная сделка. Таким образом собственник пытается снизить налоговую нагрузку. Однако такая хитрость может обернуться серьёзными проблемами в дальнейшем», — объяснил специалист.

По его словам, законом предусмотрено несколько случаев, при которых владелец недвижимости не должен платить налог.

«Например, собственник продаёт единственное жильё, которым владеет не менее трёх лет, или объект недвижимости приватизировали более трёх лет назад. Ещё — если объект приобрели после 1 января 2016 года, срок владения — пять лет. И наконец, если недвижимость перешла в собственность по наследству или подарена родственниками, срок владения — не менее трёх лет», — добавил Степанов.

Кроме того, с 2022 года семьи с детьми освобождаются от уплаты налога с продажи недвижимости, в том числе если жилье они продали в 2021-м и ещё не платили налог, напомнил собеседник RT.

«Для этого должны одновременно соблюдаться следующие условия: налог могут не платить родители, у которых есть двое и более детей, не достигших 18 лет (24 лет, если учатся очно), взамен проданного жилья необходимо приобрести другое в течение того же года, когда было продано жильё, или до 30 апреля следующего года, новое жильё должно быть больше по площади или его кадастровая стоимость должна быть выше, кадастровая стоимость жилья на продажу не должна быть больше 50 млн рублей», — заявил эксперт.

В остальных случаях платить налог придётся, подчеркнул он.

«Считают его, исходя из разницы цен в двух договорах купли-продажи — старом, по которому человек сам стал владельцем недвижимости, и новом — с покупателем жилья. С этой суммы и нужно заплатить налог на доходы физлиц — 13%. И как раз чтобы не платить эти налоги, придумываются схемы с заниженной ценой квартиры. Желание собственника квартиры сэкономить на налоге может дорого обойтись покупателю. Например, если продавец окажется банкротом. В таком случае конкурсный управляющий признает сделку недействительной, квартира вернётся продавцу. А покупатель в этом случае сможет претендовать ровно на ту сумму, которая указана в договоре», — предупредил кандидат юридических наук.

Он добавил, что если налоговая выявит занижение, то доначислит НДФЛ и может оштрафовать на 20% или даже 40% от суммы доначисления. Помимо этого, по его словам, если сумма сокрытого налога превысит 2,7 млн рублей, то это уже грозит уголовным делом.

«Кроме того, покупатель, соглашаясь на подлог, лишает себя возможности получить налоговый вычет в полном объёме: вычет назначается только исходя из суммы, указанной в договоре», — заключил собеседник RT.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, что грозит собственнику за проведение незаконной перепланировки в квартире.