Из числа рабочих в Челябинске и Магнитогорске больше всех зарабатывают таксисты

В Челябинске и Магнитогорске самыми высокооплачиваемыми специалистами из числа представителей рабочих профессий стали таксисты и курьеры.

Средний доход таксиста в обоих городах составляет 95 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

На втором месте по зарплатам в Челябинске оказались курьеры с ежемесячным заработком 88 тыс. рублей. На третьем месте — торговые представители, чей средний ежемесячный доход может достигать 60,7 тыс. рублей.

В Магнитогорске средний заработок курьера составляет 73,4 тыс. рублей, а третье место занимают разнорабочие с зарплатой 69,3 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.