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Суд в Ростове приговорил к 18 годам колонии взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе

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Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе.
Суд в Ростове приговорил к 18 годам колонии взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе
  • РИА Новости

«Назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из домовладений в Мелитополе.

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