Суд в Ростове приговорил к 18 годам колонии взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе.
- РИА Новости
«Назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова судьи.
Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из домовладений в Мелитополе.
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