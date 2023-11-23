Суд в Ростове приговорил к 18 годам колонии взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе.

РИА Новости

«Назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова судьи. Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из домовладений в Мелитополе.