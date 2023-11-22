Боевик «Азова» приговорён к пожизненному заключению за массовое убийство

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика террористического нацбатальона «Азов»* Артура Ниверчука за убийство пятерых жителей Мариуполя, в том числе ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщает следствие, в марте 2022 года Ниверчук с сослуживцами находились на боевых позициях, оборудованных в жилых домах в Мариуполе. По приказу руководства они должны были расстреливать находившихся поблизости мирных жителей.

Ниверчук с другим украинским военным обнаружили автомобиль, в котором были гражданские: мужчина, женщина и их малолетний ребёнок. Совместно с сослуживцем они не менее 60 раз выстрелили из автоматов по машине.

«От полученных огнестрельных ранений мужчина, женщина и малолетний ребёнок скончались на месте преступления», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в апреле 2022 года Ниверчук по приказу своего командира несколько раз выстрели из подствольного гранотомёта, в результате чего двое мирных жителей скончались.

Приговором суда Ниверчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее RT сообщал, что боевик «Азова» Сергей Иванков был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя Мариуполя.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.