Полицейские нашли схрон с оружием в одном из домовладений в Мелитополе
- Gettyimages.ru
- © Jack Quillin
Об этом сообщает региональное отделение МВД России.
«В ходе проверки полученной оперативной информации... обнаружили в одном из домовладений города оружие и боеприпасы. Среди изъятого арсенала автомат АК-74, два гранатомёта, гладкоствольное ружье и 270 патронов калибра 5,45 мм», — отмечается в заявлении.
Правоохранительными органами было установлено, что всё обнаруженное принадлежит бывшему служащему ВСУ.
Ранее сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населённом пункте Владимировка нашли тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ.