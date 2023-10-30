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Полицейские нашли схрон с оружием в одном из домовладений в Мелитополе

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из домовладений в Мелитополе.
Полицейские нашли схрон с оружием в одном из домовладений в Мелитополе
  • Gettyimages.ru
  • © Jack Quillin

Об этом сообщает региональное отделение МВД России.

«В ходе проверки полученной оперативной информации... обнаружили в одном из домовладений города оружие и боеприпасы. Среди изъятого арсенала автомат АК-74, два гранатомёта, гладкоствольное ружье и 270 патронов калибра 5,45 мм», — отмечается в заявлении.

Правоохранительными органами было установлено, что всё обнаруженное принадлежит бывшему служащему ВСУ.

Ранее сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в населённом пункте Владимировка нашли тайник с боеприпасами и личными вещами военнослужащих ВСУ.

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