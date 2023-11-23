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«Ъ»: МВД могут обязать проверять данные абонентов перед активацией сим-карт

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В правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Отмечается, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».

По данным газеты, на сегодняшний день граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта.

Также эксперт Виталий Фомин призвал установить ПИН-код на сим-карту для защиты от мошенников.

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