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«Известия»: РСЗО «Ураган» в российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

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Реактивные системы залпового огня «Ураган», стоящие на вооружении российской армии, постепенно заменят на высокоточные, более современные и дальнобойные «Торнадо-С».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что данное решение было принято по итогам изучения опыта спецоперации.

По данным газеты, на первом этапе новая техника поступит в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий.

Затем «Торнадо-С» начнут принимать артполки мотострелковых и танковых дивизий.

Ранее в «Ростехе» заявили, что на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО.

Также стало известно, что БКО вертолётов «Витебск» модернизируют с учётом применения в спецоперации.

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