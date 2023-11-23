«Известия»: РСЗО «Ураган» в российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

Реактивные системы залпового огня «Ураган», стоящие на вооружении российской армии, постепенно заменят на высокоточные, более современные и дальнобойные «Торнадо-С».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что данное решение было принято по итогам изучения опыта спецоперации.

По данным газеты, на первом этапе новая техника поступит в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий.

Затем «Торнадо-С» начнут принимать артполки мотострелковых и танковых дивизий.

Ранее в «Ростехе» заявили, что на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО.

Также стало известно, что БКО вертолётов «Витебск» модернизируют с учётом применения в спецоперации.