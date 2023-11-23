«Известия»: РСЗО «Ураган» в российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что данное решение было принято по итогам изучения опыта спецоперации.
По данным газеты, на первом этапе новая техника поступит в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий.
Затем «Торнадо-С» начнут принимать артполки мотострелковых и танковых дивизий.
Ранее в «Ростехе» заявили, что на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО.
Также стало известно, что БКО вертолётов «Витебск» модернизируют с учётом применения в спецоперации.