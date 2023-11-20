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БКО вертолётов «Витебск» модернизируют с учётом применения в спецоперации

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Бортовой комплекс обороны вертолётов «Витебск» модернизируют с учётом применения в спецоперации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в «Ростех».

«Отзывы, которые к нам поступают — очень положительные. Модернизированный «Витебск» будет поставляться для российских боевых вертолётов», — рассказали в корпорации.

Отмечается, что в усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолётов.

Также на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО.

Ранее в Forbes заявили, что Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21».

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