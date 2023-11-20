«Ростех»: на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО
Об этом пишет ТАСС.
По словам Оздоева, на основе «Cмерча» и «Торнадо-С» с учётом опыта СВО в перспективе могут быть созданы РСЗО нового поколения, в том числе роботизированные.
«А значит, потомки «Смерча» в калибре 300 мм останутся самыми мощными РСЗО российской армии», — сказал директор.
Ранее в Forbes заявили, что Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21».
Также в России разработали модули дистанционного управления танковым пулемётом.