«Ростех»: на базе «Торнадо-С» может быть создана роботизированная РСЗО

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что в перспективе на базе машин «Смерч» и «Торнадо-С» могут быть созданы роботизированные реактивные системы залпового огня.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Оздоева, на основе «Cмерча» и «Торнадо-С» с учётом опыта СВО в перспективе могут быть созданы РСЗО нового поколения, в том числе роботизированные.

«А значит, потомки «Смерча» в калибре 300 мм останутся самыми мощными РСЗО российской армии», — сказал директор.

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