«Известия»: самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

Самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

«Решения субъектов России об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения», — говорится в сообщении.

В июне российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга.

Также в Магаданской области запретили привлекать иностранцев к работе на транспорте.

Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье снизилось число ДТП с участием такси.