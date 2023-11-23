«Известия»: самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.
«Решения субъектов России об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения», — говорится в сообщении.
В июне российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга.
Также в Магаданской области запретили привлекать иностранцев к работе на транспорте.
Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье снизилось число ДТП с участием такси.