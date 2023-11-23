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«Известия»: самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

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Самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

«Решения субъектов России об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения», — говорится в сообщении.

В июне российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга.

Также в Магаданской области запретили привлекать иностранцев к работе на транспорте.

Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье снизилось число ДТП с участием такси.

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