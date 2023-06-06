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Кабмин рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга.
Кабмин рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что данный вопрос должен быть рассмотрен в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию.

Кроме того, необходимо учесть возможные объёмы производства машин и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Путин также поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.

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