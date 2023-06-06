Кабмин рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что данный вопрос должен быть рассмотрен в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию.
Кроме того, необходимо учесть возможные объёмы производства машин и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
Путин также поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.