Путин поручил представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу

Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Молодёжная политика» и «Образование» представить предложения по разработке механизмов привлечения молодых специалистов и узких специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности», — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — 1 сентября текущего года.

31 января Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года предоставить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодёжи.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.

По его словам, принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.