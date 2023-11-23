Росстат: ингредиенты для «Селёдки под шубой» и «Оливье» подорожали на 4% и 6%

За год ингредиенты для салатов «Селёдка под шубой» и «Оливье» подорожали на 4% и 6% соответственно, не превысив инфляцию.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По данным газеты, лидерами по подорожанию стали морковь и куриные яйца. Отмечается, что они прибавили в цене более чем 20%.

При этом на некоторые продукты цены сократились. Например, цена на майонез и картофель сократилась на 1% и 7% соответственно.

Ранее сообщалось, что хлеб в России за год подорожал на 5%.

Также в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах.