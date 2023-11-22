В заксобрании Калининградской области приняли закон о запрете склонения к аборту

Депутаты законодательного собрания Калининградской области приняли закон, который запрещает склонять женщину к аборту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Большинством голосов закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» принят», — заявил спикер заксобрания Андрей Кропоткин.

За склонение к прерыванию беременности предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде призвали подумать об уголовной ответственности за склонение к аборту.