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В заксобрании Калининградской области приняли закон о запрете склонения к аборту

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Депутаты законодательного собрания Калининградской области приняли закон, который запрещает склонять женщину к аборту.
В заксобрании Калининградской области приняли закон о запрете склонения к аборту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Большинством голосов закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» принят», — заявил спикер заксобрания Андрей Кропоткин.

За склонение к прерыванию беременности предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде призвали подумать об уголовной ответственности за склонение к аборту.

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