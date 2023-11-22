Стоматолог Жучковская: привычка грызть карандаш может вызвать проблемы с зубами у детей

Детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Юлия Жучковская заявила, что привычка грызть письменные принадлежности может вызвать проблемы с зубами у ребёнка.

«Если что-то грызть постоянно, то на эмали появляются трещины и зубы становятся более чувствительные и могут реагировать на холодную и горячую еду или даже просто на холодный воздух», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, из-за трещин может возникнуть скол эмали, также в них скапливается налёт, что приводит к развитию кариеса.

«Когда ребёнок грызет ручку или карандаш, он может травмировать слизистую, что вызывает дискомфорт и боль в области травмы», — сообщила Жучковская.

Кроме того, могут возникнуть ортодонтические и ортогнатические проблемы.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.