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Стоматолог Жучковская: привычка грызть карандаш может вызвать проблемы с зубами у детей

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Детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Юлия Жучковская заявила, что привычка грызть письменные принадлежности может вызвать проблемы с зубами у ребёнка.
Стоматолог Жучковская: привычка грызть карандаш может вызвать проблемы с зубами у детей
  • Gettyimages.ru

«Если что-то грызть постоянно, то на эмали появляются трещины и зубы становятся более чувствительные и могут реагировать на холодную и горячую еду или даже просто на холодный воздух», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, из-за трещин может возникнуть скол эмали, также в них скапливается налёт, что приводит к развитию кариеса.

«Когда ребёнок грызет ручку или карандаш, он может травмировать слизистую, что вызывает дискомфорт и боль в области травмы», — сообщила Жучковская.

Кроме того, могут возникнуть ортодонтические и ортогнатические проблемы.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.

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