RT в Telegram
Подпишись

Путин: военные действия — всегда трагедия, и мы должны думать, как их прекратить

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что военные действия — это всегда «трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом». Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления на саммите G20.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал Путин.

Он ещё раз подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной».

Между тем Владимир Зеленский ранее в интервью газете The Sun отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить