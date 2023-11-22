Путин: военные действия — всегда трагедия, и мы должны думать, как их прекратить

Российский лидер Владимир Путин заявил, что военные действия — это всегда «трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом». Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления на саммите G20.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал Путин.

Он ещё раз подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной».

Между тем Владимир Зеленский ранее в интервью газете The Sun отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.