Реабилитолог Мавричев рассказал о пользе самомассажа для профилактики инсульта

Врач-реабилитолог, основатель Академии практической натуропатии Николай Мавричев заявил, что самомассаж может быть полезен для профилактики инсульта.

«Для снятия напряжения внутренних органов и поддержания их функционирования необходимо делать специальные медицинские массажи. Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, также важно добавлять в рацион полезные продукты, в том числе овощи и фрукты.

По словам Мавричева, ещё один способ профилактики — разминка болевых точек в шейном отделе.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.