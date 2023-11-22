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Реабилитолог Мавричев рассказал о пользе самомассажа для профилактики инсульта

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Врач-реабилитолог, основатель Академии практической натуропатии Николай Мавричев заявил, что самомассаж может быть полезен для профилактики инсульта.
Реабилитолог Мавричев рассказал о пользе самомассажа для профилактики инсульта
  • Gettyimages.ru

«Для снятия напряжения внутренних органов и поддержания их функционирования необходимо делать специальные медицинские массажи. Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, также важно добавлять в рацион полезные продукты, в том числе овощи и фрукты.

По словам Мавричева, ещё один способ профилактики — разминка болевых точек в шейном отделе.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.

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