Реабилитолог Мавричев рассказал о пользе самомассажа для профилактики инсульта
- Gettyimages.ru
«Для снятия напряжения внутренних органов и поддержания их функционирования необходимо делать специальные медицинские массажи. Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, также важно добавлять в рацион полезные продукты, в том числе овощи и фрукты.
По словам Мавричева, ещё один способ профилактики — разминка болевых точек в шейном отделе.
Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.