RT в Telegram
Подпишись

Флеболог Кургинян посоветовал не запускать варикоз

Короткая ссылка
Флеболог Хачатур Кургинян заявил, что к варикозу могут приводить статические нарушения стопы, в том числе плоскостопие и вальгусная деформация.
Флеболог Кургинян посоветовал не запускать варикоз
  • Gettyimages.ru

«По той статистике, которую ведём мы, каждый второй пациент с плоскостопием — у него будет варикоз. Почти у всех пациентов с варикозной болезнью есть плоскостопие, то есть здесь взаимосвязь есть», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если есть варикоз, то риск тромбоза возрастает.

«Варикоз — это то, от чего лучше избавиться и спать спокойно», — добавил Кургинян.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить