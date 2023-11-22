Флеболог Кургинян посоветовал не запускать варикоз

Флеболог Хачатур Кургинян заявил, что к варикозу могут приводить статические нарушения стопы, в том числе плоскостопие и вальгусная деформация.

«По той статистике, которую ведём мы, каждый второй пациент с плоскостопием — у него будет варикоз. Почти у всех пациентов с варикозной болезнью есть плоскостопие, то есть здесь взаимосвязь есть», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если есть варикоз, то риск тромбоза возрастает.

«Варикоз — это то, от чего лучше избавиться и спать спокойно», — добавил Кургинян.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.