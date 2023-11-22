Суд арестовал троих иностранцев, причастных к отравлению наркотиками в Астрахани

Суд арестовал всех троих иностранцев, задержанных ранее по делу о распространении наркотиков в Астрахани, где в больницу с отравлением попали 19 человек.

Об этом сообщила астраханская полиция.

«Каждому из трёх ранее задержанных полицией иностранных граждан определён срок содержания под стражей продолжительностью два месяца», — говорится в заявлении ведомства.

21 ноября следователи в Астрахани возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками: тело девушки 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома. Также были обнаружены тела девушки 2004 года рождения и мужчины 1994 года рождения в квартирах по месту жительства.

Кроме того, 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.