Санатории Подмосковья приняли 270 тысяч человек с начала года

В оздоровительных санаториях Московской области с начала 2023 года отдохнули около 270 тыс. человек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал «Санатории России.рф».

Отмечается, что область вышла в лидеры среди регионов Центральной России по количеству отдыхающих и доходам санаторно-курортных учреждений в этом году.

По данным исследования, за январь — сентябрь 2023 года доходы санаториев выросли на 11% и составили около 5,3 млрд рублей.

Также в тройку лидеров вошли Ярославская и Ивановская области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.