Совфед одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Сенаторы Совета Федерации проголосовали за законопроект об увеличении размера выплаты к пенсии в 2024 году.

Как уточняет ТАСС, речь идёт о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также о стоимости одного пенсионного коэффициента.

Согласно закону предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности до 8 134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7 915,4 рубля.

Ранее Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года.