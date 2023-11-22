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Совфед одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

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Сенаторы Совета Федерации проголосовали за законопроект об увеличении размера выплаты к пенсии в 2024 году.
Совфед одобрил закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, речь идёт о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также о стоимости одного пенсионного коэффициента.

Согласно закону предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности до 8 134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7 915,4 рубля.

Ранее Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2024 года.

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