Больше половины россиян откладывают деньги на покупки в дни больших распродаж

Согласно данным исследования, 38% россиян всегда на распродажах покупают что-нибудь по скидкам.

Как отмечается в исследовании сервиса «Работа.ру» (данные есть в распоряжении RT), 34% опрошенных покупают что-нибудь на распродажах, но могут и без них. Для 28% респондентов не важно, по скидке товар или нет, они ориентируются на свои потребности.



«Самые популярные товары, на которые чаще всего отслеживают скидки, — это одежда и обувь, за ними следят 54% опрошенных. 30% респондентов приобретают по скидкам бытовую химию, а 26% — товары для дома и ремонта. В топ-товаров также входит бытовая техника с 25% голосов», — подчёркивают аналитики.

Кроме того, отмечается интерес россиян к гаджетам и компьютерам (21%), парфюмерии и косметике (20%), аксессуарам и украшениям (9%), а также другим товарам (6%). 18% опрошенных не следят за скидками.

Большинство опрошенных (53%) отметили, что они не откладывают покупки до больших распродаж. 40% россиян иногда делают так, а 7% всегда формируют корзину и ждут скидок.

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее эксперт Александр Вураско рассказал RT, какие правила стоит соблюдать в преддверии акции «Чёрная пятница», чтобы не стать жертвой мошенников.