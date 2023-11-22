МИД: ограничения мешают России поставлять достаточно продовольствия на рынок

Россия готова удовлетворить потребности продовольственного рынка. Однако этому препятствуют односторонние ограничения, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Выступая на посвящённом вопросам продовольственной безопасности посольском круглом столе, Вершинин заявил, что Россия готова поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

«Это не получается, потому что существуют односторонние реальные барьеры на пути экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — приводит слова Вершинина ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия может снять запрет на экспорт дизельного топлива.