Новак заявил, что Россия может снять запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России может в скором времени отменить запрет на продажу дизельного топлива за рубеж, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Говоря на эту тему в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, Новак подчеркнул, что в связи со стабилизацией цен на топливо уже были внесены некоторые изменения, в числе которых отмена запрета на экспорт автомобильных бензинов.

«В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство отменило временный запрет на экспорт автомобильного бензина.