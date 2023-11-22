Новак заявил, что Россия может снять запрет на экспорт дизельного топлива
- РИА Новости
Говоря на эту тему в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, Новак подчеркнул, что в связи со стабилизацией цен на топливо уже были внесены некоторые изменения, в числе которых отмена запрета на экспорт автомобильных бензинов.
«В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее стало известно, что правительство отменило временный запрет на экспорт автомобильного бензина.