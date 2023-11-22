ЦИК: утверждены формы удостоверения кандидата на должность президента России

Утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента России, а также удостоверения об избрании президентом.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства должен быть таким же, как действующий президент России Владимир Путин.

В сентябре Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.