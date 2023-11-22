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ЦИК: утверждены формы удостоверения кандидата на должность президента России

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Утверждены формы удостоверения зарегистрированного кандидата на должность президента России, а также удостоверения об избрании президентом.
ЦИК: утверждены формы удостоверения кандидата на должность президента России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства должен быть таким же, как действующий президент России Владимир Путин.

В сентябре Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

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