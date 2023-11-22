В Усолье-Сибирском мужчина погиб в результате нападения собак

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело о халатности по факту смерти мужчины в результате нападения собак.

«В ходе предварительного следствия установлено, что днём 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути следования в больницу», — говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.

Отмечается, что у мужчины были множественные рваные раны головы, шеи, туловища, рук и ног, он умер от потери крови и переохлаждения организма.

Ранее кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска Виктория Фролова заявила, что лучше всего не допускать ситуаций, когда бездомные собаки могут напасть. По её словам, если человек всё-таки оказался на территории собачьей стаи, то важно помнить, что животные считают любое вмешательство в их окружение угрозой.