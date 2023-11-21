Кинолог Фролова посоветовала не провоцировать бездомных собак

Кинолог и зоопсихолог из Ноябрьска Виктория Фролова заявила, что лучше всего не допускать ситуаций, когда бездомные собаки могут напасть.

«Лучше не появляться на территории стаи, не провоцировать собак. Ни в коем случае нельзя показывать свой страх: животные чувствуют эмоции людей», — сказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, если человек всё-таки оказался на территории собачьей стаи, то важно помнить, что животные считают любое вмешательство в их окружение угрозой.

«Обязательно смотрите на них в упор, не отводите взгляд и медленно отойдите дальше. Это покажет животным, что вы не опасны», — посоветовала Фролова.

Как добавила эксперт, не стоит громко кричать — лучше позвать на помощь спокойным голосом.

Ранее главврач сети ветеринарных клиник Vet Union Ольга Михеева в разговоре с газетой «Известия» предупредила, что при контакте с бездомными собаками и кошками высока вероятность инфицирования. Животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, которые передаются через укус или царапину.