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В подконтрольной Киеву части Запорожской области найдена похищенная помощь ВСУ

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Назначенный украинскими властями «глава областной администрации» Юрий Малашко заявил, что около 200 т ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ было обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что материальные ценности хранились на базе одного из предприятий ещё с 2022 года без соответствующих договоров.

«Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — сказал Малашко.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины.

Также украинский политик Сергей Гайдай отметил, что власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт законченным.

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