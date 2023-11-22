Назначенный украинскими властями «глава областной администрации» Юрий Малашко заявил, что около 200 т ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ было обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что материальные ценности хранились на базе одного из предприятий ещё с 2022 года без соответствующих договоров.

«Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — сказал Малашко.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины.

Также украинский политик Сергей Гайдай отметил, что власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт законченным.