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«Известия»: ЦБ может получить право вводить количественные ограничения по ипотеке

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В Банке России обсуждаются первые предложения по законопроекту, который дает регулятору право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче ипотечных кредитов.

Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По её словам, регулятор рассчитывает, что уже в 2024 году такой инструмент у ЦБ появится, и он его использует.

Отмечается, что сегодня право устанавливать количественные ограничения у Банка России есть только для необеспеченного потребкредитования. 

Ранее сообщалось, что весной 2024 года в России будет выделена отдельная категория заёмщиков.

Также министр финансов России Антон Силуанов объяснил повышение ставки ЦБ в России сдерживанием инфляции.

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