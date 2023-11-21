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Силуанов объяснил повышение ставки ЦБ в России сдерживанием инфляции

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что жёсткая бюджетная и денежная политика необходима, так какв ином случае разгон инфляции в стране неизбежен.
Силуанов объяснил повышение ставки ЦБ в России сдерживанием инфляции
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в рамках VIII международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

При этом министр отметил, что проведение жёсткой бюджетной политики в условиях санкций является весьма трудным процессом. 

«Деньги очень нужны. Они нужны на всё: и на социалку, и на обеспечение оборонной безопасности, и на технологическое развитие наше, на поддержку субъектов Российской Федерации», — цитирует его агентство «Прайм».

При этом министр подчеркнул, что у властей России есть пониманием приоритетов в сложившейся ситуации.

«Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центральный Банк», — сказал он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российский финансовый регулятор снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.

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