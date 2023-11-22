«Домклик»: в России вырос спрос на новостройки в пригородах и сельской местности
Об этом сообщают аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», передаёт РИА Новости.
Отмечается, что наибольший интерес к жилью в новостройках в пригородах и сёлах в сервисе зафиксировали у жителей Татарстана, Краснодарского края и Челябинской области.
«Здесь доля купленных квартир за чертой города составляет 81, 76 и 74% соответственно», — говорится в публикации.
Ранее в NF Group заявили, что россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре.
Также стало известно, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.