«Домклик»: в России вырос спрос на новостройки в пригородах и сельской местности

Жители большинства российских мегаполисов за последние два года стали чаще делать выбор в пользу новостроек в пригородах и в сельской местности.

Об этом сообщают аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что наибольший интерес к жилью в новостройках в пригородах и сёлах в сервисе зафиксировали у жителей Татарстана, Краснодарского края и Челябинской области.

«Здесь доля купленных квартир за чертой города составляет 81, 76 и 74% соответственно», — говорится в публикации.

Ранее в NF Group заявили, что россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре.

Также стало известно, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.