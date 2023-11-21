На двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24».
Площадки располагаются в Северном административном округе на Фестивальной улице, владения 6б, 6а, 6, 4а, на пересечении с улицей Лавочкина.
Общая площадь участков составляет 17,42 га. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в сумму около 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 574 млн рублей.
После окончания работ на участках создадут более 1,2 тыс. рабочих мест, отметила вице-мэр.
Ранее НСН сообщала, что на территории кварталов, формируемых в Москве в рамках реновации, до конца 2025 года построят 40 объектов различного социального назначения.