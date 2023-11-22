NF Group: россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков NF Group.
По мнению экспертов, смещению интереса в сторону Венгрии и Кипра способствовали международные события.
Так, в Венгрии фиксируются самые низкие цены вхождения в рынок — порог входа по инвестициям держится на уровне €215 тыс. на семью.
Отмечается, что вероятной причиной интереса россиян к Кипру является ожидание вхождения республики в Шенгенское соглашение.
Ранее в NF Group заявили, что 23 зарубежных бренда готовятся выйти на рынок России.
Также специалист Валерий Кочетков рассказал о возможных акциях от застройщиков к Новому году.