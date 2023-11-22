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NF Group: россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре

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Интерес россиян, инвестирующих в зарубежную недвижимость, резко сместился в 2023 году с Турции и ОАЭ в пользу Венгрии и Кипра.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков NF Group.

По мнению экспертов, смещению интереса в сторону Венгрии и Кипра способствовали международные события. 

Так, в Венгрии фиксируются самые низкие цены вхождения в рынок — порог входа по инвестициям держится на уровне €215 тыс. на семью.

Отмечается, что вероятной причиной интереса россиян к Кипру является ожидание вхождения республики в Шенгенское соглашение.

Ранее в NF Group заявили, что 23 зарубежных бренда готовятся выйти на рынок России.

Также специалист Валерий Кочетков рассказал о возможных акциях от застройщиков к Новому году.

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