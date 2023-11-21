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NF Group: 23 зарубежных бренда готовятся выйти на рынок России

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На российском рынке планируют начать работать 23 зарубежных бренда, сообщили специалисты консалтинговой компании NF Group.

Большая часть брендов, вышедших в 2023 году на российский рынок, из Турции (58%), Белоруссии (16%) и Эстонии (8%), отметили в компании. Их основной профиль — одежда и обувь (63%).

Вместе с этим множество турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, уже закрылись, отметила региональный директор по торговой недвижимости Евгения Хакбердиева.

Сейчас готовятся выйти на российский рынок иранские и китайские бренды, а также ритейлеры из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, пишет РИА Новости.

Как отмечал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.

По его словам, отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов.

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