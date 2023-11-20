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Специалист Кочетков рассказал о возможных акциях от застройщиков к Новому году

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Директор направления «Новостройки» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков выразил мнение, что старт новогодних предложений от застройщиков поддержит спрос на текущем уровне, но большого ажиотажа ждать не стоит.
Специалист Кочетков рассказал о возможных акциях от застройщиков к Новому году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Скорее всего, упор сделают на наименее ликвидный товар — например, машино-место. Его будут предлагать вместе с покупкой квартиры за полцены или даже в подарок. Возможны варианты мебели в подарок», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, все акции могут строиться вокруг квартиры, но не за счёт снижения цены на неё.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина заявила, что при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего нужно обращать внимание на локацию.

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