Губернатор Чибис: на границе с Финляндией установлены пункты обогрева

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на границе с Финляндией у КПП «Салла» установлены пункты обогрева, всем оказывается всесторонняя поддержка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, Финляндия искусственно создаёт затор на границе, а прохода через неё уже днями ждут порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств.

«Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера», — написал губернатор.

Он отметил, что проводится размещение людей, также ожидающие могут погреться, поесть и выпить горячего чая.

Финский КПП «Салла» принял 21 ноября две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев прибыли из стран Ближнего Востока.

Ранее в МВД Финляндии сообщили, что продолжат подготовку ограничений на границе с Россией.