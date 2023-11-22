RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Чибис: на границе с Финляндией установлены пункты обогрева

Короткая ссылка
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на границе с Финляндией у КПП «Салла» установлены пункты обогрева, всем оказывается всесторонняя поддержка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, Финляндия искусственно создаёт затор на границе, а прохода через неё уже днями ждут порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств.

«Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера», — написал губернатор.

Он отметил, что проводится размещение людей, также ожидающие могут погреться, поесть и выпить горячего чая. 

Финский КПП «Салла» принял 21 ноября две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев прибыли из стран Ближнего Востока.

Ранее в МВД Финляндии сообщили, что продолжат подготовку ограничений на границе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить