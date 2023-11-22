Губернатор Чибис: на границе с Финляндией установлены пункты обогрева
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, Финляндия искусственно создаёт затор на границе, а прохода через неё уже днями ждут порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств.
«Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера», — написал губернатор.
Он отметил, что проводится размещение людей, также ожидающие могут погреться, поесть и выпить горячего чая.
Финский КПП «Салла» принял 21 ноября две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев прибыли из стран Ближнего Востока.
Ранее в МВД Финляндии сообщили, что продолжат подготовку ограничений на границе с Россией.