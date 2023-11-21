Две группы беженцев прибыли на финский КПП «Салла» на границе с Россией
- AP
Как сообщает финская общественная радиокомпания Yle, основную часть прибывших составляют молодые мужчины. Также среди них присутствуют женщины и дети.
Прибывших размещают в палатках. Оттуда их уводят на допрос к представителям пограничной службы.
В сообщении отмечается, что на территории импровизированного лагеря присутствуют и волонтёры Международного комитета Красного Креста. Они предлагают беженцам горячий чай и лапшу.
Ранее власти Республики Карелии сообщили о задержании более 150 иностранцев, которые направлялись в Финляндию.