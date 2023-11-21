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Две группы беженцев прибыли на финский КПП «Салла» на границе с Россией

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Финский КПП «Салла» принял 21 ноября две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев прибыли из стран Ближнего Востока.
Две группы беженцев прибыли на финский КПП «Салла» на границе с Россией
  • AP

Как сообщает финская общественная радиокомпания Yle, основную часть прибывших составляют молодые мужчины. Также среди них присутствуют женщины и дети.

Прибывших размещают в палатках. Оттуда их уводят на допрос к представителям пограничной службы.

В сообщении отмечается, что на территории импровизированного лагеря присутствуют и волонтёры Международного комитета Красного Креста. Они предлагают беженцам горячий чай и лапшу.

Ранее власти Республики Карелии сообщили о задержании более 150 иностранцев, которые направлялись в Финляндию.

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