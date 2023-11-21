Две группы беженцев прибыли на финский КПП «Салла» на границе с Россией

Финский КПП «Салла» принял 21 ноября две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев прибыли из стран Ближнего Востока.

Как сообщает финская общественная радиокомпания Yle, основную часть прибывших составляют молодые мужчины. Также среди них присутствуют женщины и дети.

Прибывших размещают в палатках. Оттуда их уводят на допрос к представителям пограничной службы.

В сообщении отмечается, что на территории импровизированного лагеря присутствуют и волонтёры Международного комитета Красного Креста. Они предлагают беженцам горячий чай и лапшу.

Ранее власти Республики Карелии сообщили о задержании более 150 иностранцев, которые направлялись в Финляндию.